A Londra c’è un processo voluto dagli uomini di Putin che fa male pure al nostro pluralismo (Di sabato 31 luglio 2021) Il libro di Catherine Belton, “Gli uomini di Putin” (La nave di Teseo), è un racconto meticoloso di come il presidente russo, Vladimir Putin, è arrivato al Cremlino e soprattutto di come sia riuscito a consolidare, quasi pietrificare, il suo potere per vent’anni. La giornalista inglese ha raccolto dati, informazioni e interviste, ha confezionato un lavoro lungo e dettagliato che ha fatto arrabbiare gli uomini di Putin, che sono il sostentamento del suo potere, ed evidentemente lo stesso Putin. In un modo del tutto inaspettato che non ha precedenti, alcuni oligarchi citati nel libro, e la ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 31 luglio 2021) Il libro di Catherine Belton, “Glidi” (La nave di Teseo), è un racconto meticoloso di come il presidente russo, Vladimir, è arrivato al Cremlino e soprattutto di come sia riuscito a consolidare, quasi pietrificare, il suo potere per vent’anni. La giornalista inglese ha raccolto dati, informazioni e interviste, ha confezionato un lavoro lungo e dettagliato che ha fatto arrabbiare glidi, che sono il sostentamento del suo potere, ed evidentemente lo stesso. In un modo del tutto inaspettato che non ha precedenti, alcuni oligarchi citati nel libro, e la ...

Advertising

Legal_Weapon : @RobertoRedSox Domanda tecnica: quando si deve lasciare di mancia? Una somma fissa o una percentuale del costo dell… - kiki_viola8 : RT @FerdinandoC: Una piccola storia esemplare: allo Science Museum di Londra c'è una mostra intitolata Our Future Planet, su crisi climatic… - c_mattioli : RT @ZiaLulli1: Il Times di Londra racconta l'ingresso degli afghani, mille al giorno, in #Turchia. E i 200 arrestati su un peschereccio dir… - GranataElena : RT @FerdinandoC: Una piccola storia esemplare: allo Science Museum di Londra c'è una mostra intitolata Our Future Planet, su crisi climatic… - CasaLettori : RT @GerberArancio: #AmoLArcheologia “Lo Stendardo di Ur è un reperto archeologico sumero, ritrovato in una tomba della necropoli reale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Londra c’è Crisanti: vaccino non è sufficiente, a settembre non sarà finita Affaritaliani.it