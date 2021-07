A La Maddalena inaugurato il porto turistico di Cala Balbiano

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maddalena inaugurato

Gallura Oggi

L'inaugurazione del porto turistico. E' statoa Lail piccolo porto turistico di Cala Balbiano . 'La nautica da diporto è sempre stata in cima alle nostre priorità ed oggi lo dimostriamo. L'attesa è finita per un progetto ...... il Museo è. Il percorso espositivo: Un itinerario articolato secondo un percorso ... Conferiscono lustro alla sezione la malinconicadi Cesare Fracanzano e il Volto Santo di ...Strada Santa Maria Maddalena, il percorso che portava alla tribuna coperta dello stadio Viale Brin ma anche alle due curve, dietro le due porte, della mitica "pista". Oggi resta a ricordo, dopo la dem ...Eleonora comincia a studiare pianoforte dall’età di 4 anni con Teresa Coppa nella T.C.A. (The Creative Arts -Teresa Coppa Academy già Accademia dei Ragazzi) e dopo pochi mesi si esibisce in pubblico i ...