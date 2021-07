500 giorni di blocco sfratti. C’era una volta il diritto di proprietà (Di sabato 31 luglio 2021) 30 luglio 2021: cinquecento giorni di blocco degli sfratti, cinquecento giorni di violazione del diritto (costituzionale) di proprietà da parte dello stesso Stato che dovrebbe garantirlo. Risale infatti al 17 marzo 2020 l’entrata in vigore del primo dei diversi provvedimenti di sospensione delle esecuzioni di rilascio, varati sia sotto il governo Conte 2 sia durante l’esecutivo Draghi. Il blocco è stato recentemente prorogato: al 30 settembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; al 31 dicembre 2021, per i provvedimenti ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 31 luglio 2021) 30 luglio 2021: cinquecentodidegli, cinquecentodi violazione del(costituzionale) dida parte dello stesso Stato che dovrebbe garantirlo. Risale infatti al 17 marzo 2020 l’entrata in vigore del primo dei diversi provvedimenti di sospensione delle esecuzioni di rilascio, varati sia sotto il governo Conte 2 sia durante l’esecutivo Draghi. Ilè stato recentemente prorogato: al 30 settembre 2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; al 31 dicembre 2021, per i provvedimenti ...

