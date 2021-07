5 consigli digitali | per staccare dal lavoro e godersi le vacanze

Leggi su vanityfair

(Di sabato 31 luglio 2021) Flipd «Impietosa» consente di bloccare completamente il cellulare per un determinato periodo di tempo. E una volta attivata, non contempla alcuna retromarcia. Neppure un riavvio dello smartphone è capace di disattivarla. Estrema, proprio per chi non riesce a separarsi dal suo smartphone! Flipd offre inoltre alcune possibilità utili a rendere l’applicazione ancora più efficace: potrete, ad esempio, impostare una risposta automatica da inviare alla ricezione di messaggi e chiamate, utilizzare (una volta per blocco) un minuto di accesso libero allo smartphone, oppure selezionare dei contatti di emergenza che, in caso di necessità, potranno essere chiamati anche durante il blocco dello smartphone.