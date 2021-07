18 milioni di italiani in semi-lockdown a fine agosto. Variante Delta, la condanna "arancione" nel report: le regioni a rischio (Di sabato 31 luglio 2021) Nelle ultime ore, per alcune regioni d'Italia, è tornato lo spauracchio della zona gialla. Già, la Variante Delta - certifica l'Iss - è predominante, pari al 95% in Italia, e a causa della sua altissima contagiosità sembra aver quasi "condannato" Sicilia, Sardegna e Lazio al ritorno delle parziali restrizioni già dalla metà di agosto. Si pensi che la scorsa settimana l'aumento dei contagi su base nazionale è stato superiore al 100%, negli ultimi sette giorni invece è stato del 64,8 per cento. Un sensibile calo, che però non permette di scongiurare gli scenari peggiori. Anzi. Ma c'è di peggio. E quel ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Nelle ultime ore, per alcuned'Italia, è tornato lo spauracchio della zona gialla. Già, la- certifica l'Iss - è predominante, pari al 95% in Italia, e a causa della sua altissima contagiosità sembra aver quasi "to" Sicilia, Sardegna e Lazio al ritorno delle parziali restrizioni già dalla metà di. Si pensi che la scorsa settimana l'aumento dei contagi su base nazionale è stato superiore al 100%, negli ultimi sette giorni invece è stato del 64,8 per cento. Un sensibile calo, che però non permette di scongiurare gli scenari peggiori. Anzi. Ma c'è di peggio. E quel ...

ferrazza : 4.179.598 di italiani sono stati colpiti dal coronavirus e non sono morti (dati aggiornati a ieri). Chi è stato cur… - borghi_claudio : Bollettino di oggi. 7 morti. Il giorno in cui è stato firmato il decreto riaperture erano 361. Sospendiamo le liber… - matteosalvinimi : Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sosteg… - ChiaraGabibba : Perché io e altri milioni di italiani paghiamo per vedere il calcio tutto l'anno, nessuno, nemmeno tu, pagheresti u… - __G16__ : @ro_binhood @pbecchi hai meno di 50 non rischi un cazzo. Dico solo che dei più di 10 milioni di italiani sotto ai 2… -

Ultime Notizie dalla rete : milioni italiani Rcs, Urbano Cairo: 'Causa Blackstone infondata. Non sono un rottamatore' Abbiamo segnalato agli acquirenti dell'immobile che secondo noi c'era uno squilibrio tra valore e prezzo pagato (120 milioni). Di fronte all'indisponibilità a ragionare su questo siamo andati avanti ...

"A Lampedusa invasione migranti, pronto a denunciare Lamorgese" 'Dovrebbero farlo tutti gli italiani perché l'isola per i migranti è solo un passaggio, da qui ... Accade tutti i giorni: nonostante i milioni spesi dal governo per le navi quarantena, si continuano a ...

Coldiretti: 14,8 milioni di italiani in vacanza a luglio con le ultime partenze Rai News Enoturismo, al via Vinarte 2021 Dal 4 e al 10 agosto a Guardia Sanframondi, la 28esima edizione della rassegna enogastronomica proposta dal Circolo Viticoltori e organizzata dal Comitato Vinalia ...

Nel 2020 500 mila recuperi di beni culturali: «Con lavoro congiunto Paesi crescono recuperi, calano furti» Nel 2020 sono stati 500 mila i recuperi dei beni culturali, a evidenziarlo è Roberto Riccardi, generale del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale a uno dei ...

