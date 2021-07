Zucchine e melanzane in barattolo | preparatele così per l’inverno!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 30 luglio 2021) Lee leinsono una vera bontà!ora, che la natura le elargisce generosamente, per gustarle anche durante l’inverno, quando il caldo sapore dell’estate sarà solo un lontano ricordo. Sterilizzate sempre i contenitori in cui andrete a riporre i vostri ortaggi, grigliati e saporiti. Per farlo, bolliteli per mezz’ora in abbondante acqua e senza coperchi. Sbollentate poi anche i tappi. Lasciateli asciugare all’aria. Potrete presentare queste verdure saporite come aperitivo, da sole o su bruschette e crostini. Ma si prestano anche a condire sfiziose insalate per aggiungere un gusto ...