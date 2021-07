Zucchero a Lourdes | la visita del noto cantante ha sollevato dure polemiche

Leggi su lalucedimaria

(Di venerdì 30 luglio 2021) La popstar italiana va ama non con spirito di pellegrinaggio, tanto che le sue parole in video, davanti alla grotta, non sono piaciute affatto.Fornaciari era in Francia per un concerto, nell’ambito di una rassegna musicale. Un video particolare correda la suaalla Grotta di Massabielle. Ma le sue parole, viste L'articolo proviene da La Luce di Maria.