Zorzi: Francesco Oppini risponde alle accuse di omofobia "lo trovo surreale"

Qualche ora fa Tommaso Zorzi ha rotto ogni legame con Francesco Oppini. Il motivo? ha trovato dei suoi vecchi commenti omofobi sul suo profilo. Seppur siano risalenti a 10 anni fa, l'influencer, ha deciso di rimuovere il figlio di Alba Parietti dai social. Ma la replica di Francesco non è tardata ad arrivare, vediamo nel dettaglio le sue parole.

Amicizia al capolinea per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Il Gf Vip è finito da ormai diversi mesi ma i nostri ex concorrenti continuano ad essere al centro dell'attenzione. Gli appassionati del programma si ricorderanno ...

