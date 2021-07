Zorc: «Il Borussia Dortmund non deve vendere Haaland» (Di venerdì 30 luglio 2021) Haaland Juve: il ds del Borussia Zorc svela il futuro dell’attaccante norvegese, seguito anche dal club bianconero Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha rilasciato un’intervista alla Deutschen Presse-Agentur, parlando così del futuro di Erling Haaland. La sua smentita sulla presunta offerta da 175 milioni da parte del Chelsea per l’attaccante, seguito anche dalla Juve: «Non c’è nessuna offerta. Quando queste cifre circolavano sui media, probabilmente alcuni protagonisti sognavano ancora la Super League. Non dobbiamo vendere ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021)Juve: il ds delsvela il futuro dell’attaccante norvegese, seguito anche dal club bianconero Michael, direttore sportivo del, ha rilasciato un’intervista alla Deutschen Presse-Agentur, parlando così del futuro di Erling. La sua smentita sulla presunta offerta da 175 milioni da parte del Chelsea per l’attaccante, seguito anche dalla Juve: «Non c’è nessuna offerta. Quando queste cifre circolavano sui media, probabilmente alcuni protagonisti sognavano ancora la Super League. Non dobbiamo...

Advertising

gilnar76 : Haaland Juve: il ds del Borussia Zorc svela il futuro dell’attaccante #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Dove giocherà #Haaland il prossimo anno ?? - MarcoTarantin_o : Ultime parole famose (che non capisco perché non vengano riportate in Italia): 'Ha un potenziale incredibile. Mi a… -