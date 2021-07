Zona gialla: Sicilia, Sardegna e Lazio sono le regioni a rischio entro due settimane (Di venerdì 30 luglio 2021) La situazione è peggiorata in pochi giorni e se la tendenza sarà confermata almeno tre regioni rischiano di entrare in Zona gialla prima della fine di agosto, addirittura entro due settimane Leggi su corriere (Di venerdì 30 luglio 2021) La situazione è peggiorata in pochi giorni e se la tendenza sarà confermata almeno trerischiano di entrare inprima della fine di agosto, addiritturadue

Advertising

Corriere : Aumento dei contagi: Sicilia, Sardegna e Lazio rischiano la zona gialla (tra due settim... - Corriere : Zona gialla, bar e ristoranti al chiuso fino alle 18 e obbligo di green pass - rtl1025 : ?? #Covid, per la #varianteDelta aumentano ricoveri e contagi: #Sardegna, #Sicilia e #Lazio a rischio zona gialla… - Efisio31251859 : RT @FmMosca: Eppure sarebbe tanto semplice… #NoGreenPass (ovvio) Se proprio dovesse esserci (solo in emergenza) va slegato alle vaccinazion… - WernerT_Man : RT @CristinaDragani: @Corriere In Italia la mortalità per COVID19 è a livelli molto bassi, le ospedalizzazioni sono basse, oltre il 60% del… -