Zona gialla: Lazio, Sicilia e Sardegna a rischio. Ricoveri, incidenza e Rt in aumento (Di venerdì 30 luglio 2021) La variante Delta fa salire l'incidenza e l'Rt in Italia. Nel periodo 6-20 luglio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,57 (range 1,34-1,82), in forte...

Corriere : Aumento dei contagi: Sicilia, Sardegna e Lazio rischiano la zona gialla (tra due settim... - ilriformista : L’indice di contagio Rt sale a 1,57 così come balza l’incidenza dei casi a 58. La Fondazione Gimbe parla di quarta… - VVezzali : Capienza del 75% per gli impianti sportivi all'aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gial… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Rapida crescita di contagi, ricoveri e terapie intensive: ecco le tre regioni che andranno in #zonagialla #covid19 #italia #3… - IanoS59 : RT @gervasoni1968: Tre regioni poco turistiche come Sardegna, Sicilia e Lazio torneranno in zona gialla dal 16 agosto. Ma il #greepass non… -