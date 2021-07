Zona gialla | Lazio | Sicilia e Sardegna a rischio cambio colore possibile già a fine agosto

(Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA I parametri sono cambiati. Per cambiare ildi una regione non si farà più riferimento all?indice dei contagi (Rt), ma contano le ospedalizzazioni, i ricoveri, in...

I numeri in salita Dati ancora sotto la soglia del 10% ma preoccupa la corsa veloce che di giorno in giorno avvicina almeno di un punto percentuale alla. Se il trend dovesse confermarsi ...Ci sono nuove regole sulle restrizioni, che probabilmente porteranno meno passaggi in, arancione e rosse. Ma molte cose non possiamo prevederle: secondo alcune stime ne saremo fuori già a ...Il virus circola di più tra adolescenti e ventenni. L'incidenza nazionale sale a 58, l'Rt a 1,57. Parametri ospedalieri più elevanti al Sud. Il contagio corre in Sardegna, Toscana e Lazio ...La variante Delta fa salire l'incidenza e l'Rt in Italia. Nel periodo 6-20 luglio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,57 (range 1,34-1,82), in ...