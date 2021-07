Zakaria, accordo facile da raggiungere ma ad una condizione (Di venerdì 30 luglio 2021) Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole: “Se prima dicevamo che il Napoli poteva aver bisogno di un centrocampista centrale, ora non vende più Fabian Ruiz e forse ne prende anche un altro. Bisogna capire se il Napoli prenderà a prescindere un centrocampista con un’operazione low cost. Penso che da agosto cominceranno a esserci molte occasioni, tante società devono vendere e saranno costrette a farlo a prezzi bassi o in prestito. Il Napoli ha meno emergenza rispetto agli altri perché la gestione dei conti è sempre stata virtuosa. ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 30 luglio 2021) Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole: “Se prima dicevamo che il Napoli poteva aver bisogno di un centrocampista centrale, ora non vende più Fabian Ruiz e forse ne prende anche un altro. Bisogna capire se il Napoli prenderà a prescindere un centrocampista con un’operazione low cost. Penso che da agosto cominceranno a esserci molte occasioni, tante società devono vendere e saranno costrette a farlo a prezzi bassi o in prestito. Il Napoli ha meno emergenza rispetto agli altri perché la gestione dei conti è sempre stata virtuosa. ...

Advertising

chry_spezia : @toselluc Son d'accordo su un altro colpo a centrocampo, basta che non sia Pjanic perché sarebbe davvero una caduta… - Micheal02012313 : @girpell @lajoyadiez @LaraMarsiglia Sono d'accordo su baka non sarà bravo ma quest'anno al napoli non ha fatto male… -