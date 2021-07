X Factor | decisione choc | programma cancellato

(Di venerdì 30 luglio 2021) Presa unasu “X”, ilè stato: di seguito vi spieghiamo cos’è successo Xè un talent show britannico ideato da Simon Cowell. Ilva in onda dal 2004 nel Regno Unito ed è stato distribuito in molti paesi del mondo. Tra questi spicca anche l’Italia, dove il talent L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Arriva ladefinitiva per 'X': a causa del lancio di un nuovo programma musicale il talent show chiuderà i battenti Dopo 17 anni di successi di ascolti e critica, avendo sfornato artisti che si ...cancellato, cosa è successo Creato da Simon Cowell, Xè andato in onda dal 2004 al ... Ladi eliminare lo spettacolo arriva sulla scia di ex concorrenti che si sono scagliati ...Dopo ben 17 anni in onda, X Factor sarà cancellato dal palinsesto televisivo della Gran Bretagna: i motivi della decisione inaspettata.X Factor è stato cancellato. In Gran Bretagna non ci sarà una nuova stagione del popolare talent show di Simon Cowell, che termina così dopo 17 anni. La ...