WindTre vicina alla popolazione colpita dagli incendi in Sardegna (Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA – WindTre supporta i propri clienti residenti nei Comuni della provincia di Oristano, colpiti dai gravi incendi che hanno interessato la Sardegna. L’azienda, infatti, ha messo a loro disposizione 100 Giga di traffico aggiuntivo per una settimana, da attivare chiamando il servizio di assistenza 159. Un piccolo gesto, rivolto a tutti i clienti mobili prepagati WindTre, per permettere loro di continuare a comunicare e per contribuire a superare una difficile e complessa emergenza. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA –supporta i propri clienti residenti nei Comuni della provincia di Oristano, colpiti dai graviche hanno interessato la. L’azienda, infatti, ha messo a loro disposizione 100 Giga di traffico aggiuntivo per una settimana, da attivare chiamando il servizio di assistenza 159. Un piccolo gesto, rivolto a tutti i clienti mobili prepagati, per permettere loro di continuare a comunicare e per contribuire a superare una difficile e complessa emergenza. L'articolo L'Opinionista.

