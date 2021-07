WhatsApp: aggiornamenti in arrivo, ecco le funzioni presto disponibili (Di venerdì 30 luglio 2021) aggiornamenti in arrivo per la principale app di messaggistica, a breve sarà possibile trasferire le chat WhatsApp da IOS ad Android Gli sviluppatori di Facebook hanno approvato una nuova funzione per la principale app di messaggistica nel mondo, WhatsApp. A breve infatti sarà possibile trasferire le chat tra diversi sistemi operativi, ovvero il trasferimento di chat e media da iOS ad Android e viceversa. L’annuncio era stato già dato diversi mesi fa ma poi non si è avuto più traccia dell’aggiornamento. A riportare a galla la questione sono stati dei tweet scritti dagli account di WABetaInfo e XDA Developers che ... Leggi su zon (Di venerdì 30 luglio 2021)inper la principale app di messaggistica, a breve sarà possibile trasferire le chatda IOS ad Android Gli sviluppatori di Facebook hanno approvato una nuova funzione per la principale app di messaggistica nel mondo,. A breve infatti sarà possibile trasferire le chat tra diversi sistemi operativi, ovvero il trasferimento di chat e media da iOS ad Android e viceversa. L’annuncio era stato già dato diversi mesi fa ma poi non si è avuto più traccia dell’aggiornamento. A riportare a galla la questione sono stati dei tweet scritti dagli account di WABetaInfo e XDA Developers che ...

