“Waza-ari” | il nuovo singolo e video dei Deadlock Crew

Leggi su atomheartmagazine

(Di venerdì 30 luglio 2021)Dopo l’anteprima assoluta in occasione del Festival “Rock Inn Somma”, ipubblicano ufficialmente illyric dal titolo “- ari”. Il brano è estratto dalalbum “Look Down On Me” Heavy Metal ed è disponibile in formato fisico , nei principali digital stores e su Catalogo Sony. “Cosa succede nei pensieri di un judoka prima di un incontro? Fisico e mente devono andare nella stesa direzione, la cedevolezza deve vincere la forza, riuscirà ad incanalare la sua energia per vincere? Pochi minuti per anni di preparazione. Questa canzone ...