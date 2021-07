Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Von der Leyen all'ANSA: 'Attuare l'anima verde del Pnrr Italia. Oltre 500 miliardi di euro saranno destinat… - Agenzia_Ansa : Von der Leyen: 'Il Pnrr dell'Italia ha un'autentica anima verde. Il 37% di NextGenerationEU Italia sosterrà la tran… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Von der Leyen: attuare l''anima verde' del Pnrr italiano #UrsulavonderLeyen - CatelliRossella : Von der Leyen all'Ansa: 'Un piano Marshall verde da 500 miliardi' - Europa - - MarcoRandellini : RT @Linkiesta: Come funzionano le vacanze alla Commissione europea La presidente von der Leyen viene “sostituita” da uno dei commissari du… -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, UrsulaLeyen all'Ansa, segnalando che 'oltre 500 miliardi di euro saranno destinati a progetti verdi e digitali in tutta l'Ue. Un autentico ...Lo ha detto la presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, in un'intervista all'ANSA. "Il Pnrr dell'Italia ha un'autentica anima verde. Il 37% di NextGenerationEU Italia sosterrà la ...Il Pnrr dell'Italia ha un'autentica anima verde. Il 37% di NextGenerationEU Italia sosterrà la transizione verde. Ma adesso gli investimenti e le riforme previste dal piano devono trasformarsi in real ..."Oltre 500 miliardi di euro saranno destinati a progetti verdi e digitali in tutta l'Ue. A questo importo vanno poi aggiunti gli investimenti nazionali e privati. E' un autentico piano Marshall verde, ...