Volley | Olimpiadi Tokyo Una bella Italia sconfigge l’Iran 3-1 e vola ai quarti di finale!

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’di Gianlorenzo Blengini c’è, nonostante tutto. C’è perchè batte 3-1 anche, conquista la terza vittoria nel torneo raggiungendo il secondo posto del girone, qualificandosi già per icon 8 punti all’attivo e giocando la miglior partita del torneo, segno di crescita del livello e della condizione generale. Il “tutto” sono i tanti infortuni che stanno caratterizzando il cammino degli azzurri che, dopo Giannelli, hanno perso oggi per strada Zaytsev, fermato da un contrattempo si spera non grave (era regolarmente in piedi a fine gara) che andrà valutato nelle prossime ore. Una vittoria limpida e meritata quella della ...

...Lupo e Paolo Nicolai chiudono a punteggio pieno il girone F del torneo olimpico di beach. I ...Alexander Zverev (1 - 6 6 - 3 6 - 1) nella semifinale del torneo di tennis maschile delle...Dunque match riaperto per 2 - 1 per il tabellone maschile delalledi Tokyo 2020, con gli azzurri visti pure in gran sofferenz a in questa ultima frazione di gara. Ma non al via: ...Risultati beach volley e volley, Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live Nicolai Lupo. Le gare, oggi 30 luglio 2021: Rossi e Carambula e Menegatti e Orsi Toth.Gli azzurri iniziano a dare continuità al loro gioco e dopo la vittoria con il Giappone arriva la vittoria contro l'Iran. Il successo per 3-1 (30-28 25-21 ...