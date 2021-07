Volley femminile | a che ora Italia-Cina Orario 31 luglio | tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’di pallavolo scenderà in campo domani alle 14.45 orana per la sfida contro la. Le azzurre, al momento, sono ancora imbattute e occupano il primo posto del girone B con 9 punti. Paola Egonu, inoltre, ora come ora è la terza realizzatrice del torneo. La, invece, ha raccolto solo un punto in queste prime uscite e si trova al penultimo posto del gruppo B. La sfida verrà trasmessa in diretta TV su Rai 2. Verosimilmente, però, ogni tanto la regia staccherà anche su altre discipline. Sarà, inoltre, possibile vederla insulle piattaforme Discovery+, ...