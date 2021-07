Volley e beach volley si qualificano | le vittime sono l' Iran 3 - 1 e la Polonia

(Di venerdì 30 luglio 2021) Avanti un passo alla volta con la speranza di andare a medaglia. Anche l'Italmaschile ha messo mani e piedi nei quarti di finale del torneo olimpico, risultato minimo ma non scontato in un ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley beach

- Allo Shiokaze Park di Tokyo gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno ottenuto il terzo successo consecutivo nel torneo olimpico di. Gli atleti dell'Aeronautica ...Non siamo arrivate a Tokyo quindi con la convinzione di prendere una medaglia, però quello che dispiace è non essere riuscite a esprimere il nostro, non lo abbiamo fatto vedere nemmeno a ...La coppia Lupo-Nicolai agli ottavi di finale, l'ItalVolley in attesa di conoscere l'avversario ai quarti di finale ...Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth terminano qui la loro avventura nei gironi del torneo di beach volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La coppia azzurra ha perso la partita decisiva per il ...