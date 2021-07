Vivo: il nuovo film di animazione su Netflix ad agosto (Di venerdì 30 luglio 2021) Netflix e Sony Pictures Animation presentano Vivo, un’emozionante avventura musicale animata in arrivo il 6 agosto su Netflix con canzoni inedite di Lin-Manuel Miranda, vincitore di Tony, Grammy e Pulitzer, nonché ideatore di Hamilton e In the Heights. Il 31 luglio Vivo sarà presentato in anteprima italiana al Giffoni film Festival nella sala Alberto Sordi e nella sala Lumière, davanti al pubblico dei giurati della sezione Elements +6. Mentre sul piccolo schermo, si potrà vedere dal 6 agosto su Netflix per tutti gli utenti. La versione italiana del ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 30 luglio 2021)e Sony Pictures Animation presentano, un’emozionante avventura musicale animata in arrivo il 6sucon canzoni inedite di Lin-Manuel Miranda, vincitore di Tony, Grammy e Pulitzer, nonché ideatore di Hamilton e In the Heights. Il 31 lugliosarà presentato in anteprima italiana al GiffoniFestival nella sala Alberto Sordi e nella sala Lumière, davanti al pubblico dei giurati della sezione Elements +6. Mentre sul piccolo schermo, si potrà vedere dal 6super tutti gli utenti. La versione italiana del ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? ?? ???? Contro l’Austria l’#Italia ha stabilito il suo nuovo record di imbattibilità in tutt… - Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? Lo storico Palazzo di via Allegri cambia veste: su una facciata gli #Azzurri sul podio di… - Antonie29617430 : RT @fulviasmart: Mia madre è caduta di nuovo, stanotte. Fortunatamente non si è rotta nulla. Ho fatto installare le telecamere per tutta ca… - tuttoteKit : #Vivo: il nuovo film di animazione su #Netflix ad agosto #tuttotek - ericonzola : A settembre saremo qui ad aspettarti per sostenerti in questa nuova avventura e per affacciarci a questo nuovo mond… -