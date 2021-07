Vivo: il film animato con Lin-Manuel Miranda in anteprima a Giffoni il 31 agosto e dal 6 agosto su Netflix (Di venerdì 30 luglio 2021) Il 31 agosto Vivo sarà presentato in anteprima nazionale a Giffoni, il film d'animazione di Lin Manuel Miranda sarà disponibile su Netflix il 6 agosto. Netflix e Sony Pictures Animation presentano Vivo, un'emozionante avventura musicale animata in arrivo il 6 agosto su Netflix con canzoni inedite di Lin-Manuel Miranda, vincitore di Tony, Grammy e Pulitzer, nonché ideatore di Hamilton e In the Heights. Il 31 luglio ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 luglio 2021) Il 31sarà presentato innazionale a, ild'animazione di LinMiranda sarà disponibile suil 6e Sony Pictures Animation presentano, un'emozionante avventura musicale animata in arrivo il 6sucon canzoni inedite di Lin-Miranda, vincitore di Tony, Grammy e Pulitzer, nonché ideatore di Hamilton e In the Heights. Il 31 luglio ...

