Viviana Parisi si è suicidata dopo la morte di Gioele: per la procura è questo il drammatico epilogo (Di venerdì 30 luglio 2021) Continuano a pensare che Viviana non avrebbe mai potuto fare del male a suo figlio. Continuano a pensare che Viviana Parisi e Gioele siano stati uccisi i familiari della donna e del piccolo. Daniele Mondello rifiuta ogni altra pista e vuole andare avanti perchè a suo dire, quella fatta dalla procura e da chi ha indagato su questa storia, non è la ricostruzione di quanto accaduto un anno fa nei boschi di Caronia. Ma per i consulenti nominati della procura di Patti, le cose sono andate in modo diverso. Viviana si è tolta la vita lanciandosi dal traliccio. Restano invece ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 luglio 2021) Continuano a pensare chenon avrebbe mai potuto fare del male a suo figlio. Continuano a pensare chesiano stati uccisi i familiari della donna e del piccolo. Daniele Mondello rifiuta ogni altra pista e vuole andare avanti perchè a suo dire, quella fatta dallae da chi ha indagato su questa storia, non è la ricostruzione di quanto accaduto un anno fa nei boschi di Caronia. Ma per i consulenti nominati delladi Patti, le cose sono andate in modo diverso.si è tolta la vita lanciandosi dal traliccio. Restano invece ...

