Visibilmente mortificato Dago-bomba | lo sfregio di Riccardo Muti a Draghi | al Quirinale | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 luglio 2021) Occhio al dettaglio. E quando si tratta di dettagli,spia è sempre attento. Anzi, attentissimo. In questo caso, il sito di Roberto D'Agostino ci porta al concerto per il G20 che si è tenuto al, a dirigere il maestro. E che è successo, al Colle? Presto detto, così come sintetizzato in un flash daspia: "Alla fine del concerto per il G20 alha salutato ringraziando Sergio Mattarella e Dario Franceschini, ignorando Mario. Come mai - si interroga-? ...