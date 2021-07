Violenza sessuale di gruppo su una minorenne: indagati 5 giovani nella provincia di Mantova (Di venerdì 30 luglio 2021) Violenza sessuale di gruppo su una minorenne nel Mantovano: sarebbero 5 i giovani indagati nell’ambito delle indagini su un presunto caso di stupro denunciato a Suzzara, di età compresa tra i 20 i 23 anni. A loro carico sarebbero scattate altrettante misure cautelari all’esito degli accertamenti condotti dagli inquirenti. Per 2 dei ragazzi accusati sarebbe stato disposto l’arresto. Violenza sessuale di gruppo su una minorenne: 5 indagati nel Mantovano I ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 luglio 2021)disu unanelno: sarebbero 5 inell’ambito delle indagini su un presunto caso di stupro denunciato a Suzzara, di età compresa tra i 20 i 23 anni. A loro carico sarebbero scattate altrettante misure cautelari all’esito degli accertamenti condotti dagli inquirenti. Per 2 dei ragazzi accusati sarebbe stato disposto l’arresto.disu una: 5nelno I ...

