Vino: in Sicilia -11,3% produzione in 2020, prevista grande annata 2021 (Di venerdì 30 luglio 2021) Mentre i produttori Siciliani si preparano alla vendemmia 2021, i numeri ufficiali dell’annata 2020 confermano una produzione di 4,46 milioni di ettolitri, in media con gli ultimi 5 anni ma con un -11,3% rispetto alla media degli ultimi 10 anni. Grillo e Catarratto sono le varietà che nel 2020 hanno registrato performance produttive e qualitative migliori, con una produzione media di 110 quintali per ettaro, seguiti da Nero d’Avola e Nerello mascalese (70 gli/ha), Chardonnay e Merlot (50 gli/ha). Questa la sintesi dell’annata Siciliana ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Mentre i produttorini si preparano alla vendemmia, i numeri ufficiali dell’confermano unadi 4,46 milioni di ettolitri, in media con gli ultimi 5 anni ma con un -11,3% rispetto alla media degli ultimi 10 anni. Grillo e Catarratto sono le varietà che nelhanno registrato performance produttive e qualitative migliori, con unamedia di 110 quintali per ettaro, seguiti da Nero d’Avola e Nerello mascalese (70 gli/ha), Chardonnay e Merlot (50 gli/ha). Questa la sintesi dell’na ...

italiaserait : Vino: in Sicilia -11,3% produzione in 2020, prevista grande annata 2021 - CercaVino : Tasca D'almerita Sicilia Vigna San Francesco Chardonnay 2018 75 cl: €34,00 @ - fqualivita : Sottoscritto dall’ @ICQRF del @Mipaaf_ e il Consorzio @DocViniSicilia un protocollo di #sperimentazione per verific… - ereike05 : Scoperta al largo della Sicilia un'antica nave romana carica di anfore da vino - CercaVino : Planeta Sicilia Nerello Mascalese 'eruzione 1614' 2018 75 cl: €20,60 @ -