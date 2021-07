Vigili del Fuoco di Avellino, benemerenza al Direttore Coordinatore Speciale Logistico Gestionale (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante la mattinata di oggi 30 luglio, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, si è tenuta la cerimonia di consegna della benemerenza di pensionamento al Direttore Coordinatore Speciale Logistico Gestionale, Signora Giuditta Lippo, collocata a riposo per limiti di età dopo 41 anni di servizio dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Ministero degli Interni. Il Comandante Ing. Mario Bellizzi, alla presenza dei Funzionari e del personale operativo ed amministrativo, ha avuto parole di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante la mattinata di oggi 30 luglio, presso il Comando deideldi, si è tenuta la cerimonia di consegna delladi pensionamento al, Signora Giuditta Lippo, collocata a riposo per limiti di età dopo 41 anni di servizio dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Ministero degli Interni. Il Comandante Ing. Mario Bellizzi, alla presenza dei Funzionari e del personale operativo ed amministrativo, ha avuto parole di ...

Advertising

EnricoLetta : Siamo vicini ai cittadini della #Lombardia. Vedendo le foto di #Como stordimento e dolore, grazie a Vigili del fuoc… - fanpage : Un grosso incendio sta bruciando sul costone della montagna nei pressi di Casertavecchia, in provincia di Caserta - matteosalvinimi : Immagini strazianti dei danni causati dal maltempo in molti comuni della provincia di Como. Siamo vicini ai cittadi… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - Quot_Molise : Auto in fiamme sulla A/14, intervengono i Vigili del Fuoco | -