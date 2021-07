VIDEO Ritiro Palermo, seduta mattutina per i rosanero: le immagini (Di venerdì 30 luglio 2021) I rosanero stanno terminando la seduta di allenamento mattutina, lavoro di scarico e corsa dopo l'amichevole contro il Monopoli Leggi su mediagol (Di venerdì 30 luglio 2021) Istanno terminando ladi allenamento, lavoro di scarico e corsa dopo l'amichevole contro il Monopoli

Advertising

ASRomaFemminile : ? Al via il primo allenamento del ritiro al Terminillo ?? @GiadaGreggi ?? #ASRomaFemminile - ASRomaFemminile : ?? Le parole di ©? Elisa Bartoli per l'inizio del ritiro ?? #ASRoma #ASRomaFemminile - blusewillis1 : #SimoneBiles, il vero motivo del suo ritiro, qui la vediamo come si allena... - ILOVEPACALCIO : LIVE dal ritiro del #Palermo: inizia il Day 12. Seduta di scarico per i rosa, out #Mauthe e #Somma (VIDEO) - DanyRoss70 : RT @junews24com: Anche Rodrigo #Bentancur al J Medical per le visite pre ritiro #Juve ???? -