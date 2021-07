VIDEO Italia-Iran 3-1 volley, Olimpiadi Tokyo: highlights e sintesi (Di venerdì 30 luglio 2021) Missione compiuta per l’Italia del volley maschile nel torneo olimpico di Tokyo. Grazie al successo per 3-1 (30-28, 25-21, 21-25, 25-21) contro l’Iran, gli azzurri hanno conquistato matematicamente l’accesso ai quarti di finale del torneo olimpico. Un buon incontro quello disputato dagli uomini di Blengini che hanno mostrato ancora miglioramenti rispetto alle partite precedenti, riuscendo a imporsi contro una formazione sempre molto ostica e non facile da battere. In vantaggio per 2-0, la selezione del Bel Paese ha subito la parziale rimonta degli Iraniani, ma nel quarto parziale le cose sono tornate al ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Missione compiuta per l’delmaschile nel torneo olimpico di. Grazie al successo per 3-1 (30-28, 25-21, 21-25, 25-21) contro l’, gli azzurri hanno conquistato matematicamente l’accesso ai quarti di finale del torneo olimpico. Un buon incontro quello disputato dagli uomini di Blengini che hanno mostrato ancora miglioramenti rispetto alle partite precedenti, riuscendo a imporsi contro una formazione sempre molto ostica e non facile da battere. In vantaggio per 2-0, la selezione del Bel Paese ha subito la parziale rimonta degliiani, ma nel quarto parziale le cose sono tornate al ...

