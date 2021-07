VIDEO Beach Volley Olimpiadi Tokyo Il funambolico set point di Lupo Nicolai Punto del torneo!

(Di venerdì 30 luglio 2021) Non smettono di stupire Danielee Paolo. Gli azzurri chiudono in bellezza il girone eliminatorio del torneo Olimpico dimaschile grazie alla terza vittoria su tre incontri disputati. Oggi è toccato ai polacchi Piotr Kantor e Bartosz Losiak subire l’estro e la forza della coppia italiana che continua a sognare e far divertire. Testimonianza di ciò ilcon il qualechiudono il primo set con il punteggio di 21-19. Fantastica difesa di Daniele, rimessa in gioco irreale di Paolo, che chiude ...

Diretta Nicolai Lupo-Kantor Losiak: streaming video Rai, orario e risultato live della partita di beach volley maschile, per le Olimpiadi di Tokyo 2020.