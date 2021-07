VIDEO – Atletica, la finale Olimpica di Yeman Crippa: azzurro undicesimo, vince l’etiope Selemon Barega (Di venerdì 30 luglio 2021) Si è aperto quest’oggi il programma olimpico di Atletica leggera, dove l’azzurro Yeman Crippa ha disputato la finale dei 10.000 metri, senza tuttavia riuscire ad incidere, terminando la prova in undicesima posizione, abbastanza lontano dai primissimi. Il nuovo campione olimpico è dunque l’etiope Selemon Barega, capace di rimontare nel finale, distanziando due rappresentanti ugandesi, ovvero Joshua Cheptegei e Jacob Kiplimo, rispettivamente argento e bronzo sul podio, il primo dell’Atletica in questi Giochi Olimpici di ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Si è aperto quest’oggi il programma olimpico dileggera, dove l’ha disputato ladei 10.000 metri, senza tuttavia riuscire ad incidere, terminando la prova in undicesima posizione, abbastanza lontano dai primissimi. Il nuovo campione olimpico è dunque, capace di rimontare nel, distanziando due rappresentanti ugandesi, ovvero Joshua Cheptegei e Jacob Kiplimo, rispettivamente argento e bronzo sul podio, il primo dell’in questi Giochi Olimpici di ...

