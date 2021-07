VIDEO Abbraccio tra Israele e Arabia Saudita nel judo alle Olimpiadi di Tokyo | una risposta di pace e fratellanza

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 luglio 2021) Un segnale die didi. E’ questo quanto avvenuto quest’oggi nel corso del match del torneo a Cinque Cerchi di(categoria +78 kg donne). Al termine del confronto valido per i sedicesima di finale, infatti, laTahani Alqahtani e l’israeliana Raz Hershko si sono abbracciate e quest’ultima, soprannominata ‘Hercules’ e che aveva vinto per ippon, ha voluto alzare il braccio destro dell’avversaria nel gesto che si usa per rendere omaggio al valore della rivale. Una manifestazione di grande sportività e umanità, contrariamente a ...