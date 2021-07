VIDEO 4×100 femminile nuoto, record italiano alle Olimpiadi! In gara anche Federica Pellegrini (Di venerdì 30 luglio 2021) Piovono belle notizie dal 4×100 misto femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La squadra azzurra formata da Margherita Panziera, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e da Federica Pellegrini ha siglato il quarto tempo di 3’55?79 in batteria dietro all’Australia e davanti al Giappone. Miglior tempo per il Canada con 3’55?17 davanti agli Stati Uniti. Da sottolineare che le azzurre hanno stabilito anche il nuovo record italiano, migliorando il precedente limite nazionale di 3’56?30. E adesso le attendiamo in finale. Dalla batteria 1 è partita per per prima ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Piovono belle notizie dalmistoOlimpiadi di Tokyo 2020. La squadra azzurra formata da Margherita Panziera, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e daha siglato il quarto tempo di 3’55?79 in batteria dietro all’Australia e davanti al Giappone. Miglior tempo per il Canada con 3’55?17 davanti agli Stati Uniti. Da sottolineare che le azzurre hanno stabilitoil nuovo, migliorando il precedente limite nazionale di 3’56?30. E adesso le attendiamo in finale. Dalla batteria 1 è partita per per prima ...

Advertising

Eurosport_IT : MOSTRUOSI! ?????? Alessandro Miressi, Santo Condorelli, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo si qualificano alla finale oli… - MKT_INS : Il Dax30 di Francoforte ha guadagnato lo 0,5%, il Cac40 di Parigi lo 0,4%, l’Ibex35 di Madrid lo 0,5% e il FTSE 100… - Rodrigo97665680 : RT @ProductionGay: @AmateurBBackGay | Latin Leche: 'Numero 100' parte 3/4 Full Scene at:???? - Rodrigo97665680 : RT @ProductionGay: @AmateurBBackGay | Latin Leche: 'Numero 100' parte 2/4 Full Scene at:???? - Rodrigo97665680 : RT @ProductionGay: @AmateurBBackGay | Latin Leche: 'Numero 100' parte 1/4 Full Scene at:???? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO 4×100 Bonus PC TIM: l'offerta per ottenere il voucher di Agosto 2021 ...illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in ... Display da 10,4 4 GB di RAM Fotocamera principale da 8 MP Peso: ...da 7.040 mAh Samsung Knox fino a 13 ore di riproduzione video ...

Diretta/ Gregorio Paltrinieri: va in finale, 3° batterie 1500 SL Olimpiadi Tokyo 2020 ...(visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su ... Le energie non sono comunque al 100%, speriamo che le batterie non ... Troveremo Gregorio Paltrinieri in corsia 4 nella quarta e ultima ...

Vendo Hyundai i10 1.0 MPI Tech nuova a Monza, Monza e Brianza (codice 7483374) Automoto.it ...illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download eMbps in ... Display da 10,GB di RAM Fotocamera principale da 8 MP Peso: ...da 7.040 mAh Samsung Knox fino a 13 ore di riproduzione......(visibili anche tramite Dazn) e in diretta streamingsu ... Le energie non sono comunque al%, speriamo che le batterie non ... Troveremo Gregorio Paltrinieri in corsianella quarta e ultima ...