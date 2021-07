Vicenzaoro | IEG | “Attesi oltre 700 espositori Sold out il distretto Icon”

(Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Saranno700 i brandsul palcoscenico diSeptember 2021.out la communityche ospiterà i Luxury Brand più prestigiosi della manifestazione internazionale di riferimento per il mondo orafo e gioielliero in programma a Vicenza dal 10 al 14 settembre. È quanto annuncia IEG – Italian Exhibition Group organizzatore della manifestazione. “Attendiamoperché è l’occasione per mostrare i nostri gioielli a nuovi potenziali buyer internazionali e alla stampa di settore. Un incontro in presenza atteso e dal grande valore relazionale e di ...

