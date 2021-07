Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 luglio 2021)DEL 30 LUGLIOORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA L’A1-NAPOLI, CI SONO CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD VERSO NAPOLI. I LAVORI IN CORSO STANNO PROVOCANDO CODE SULL’A24.TERAMO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO. ANDIAMO SUL RACCORDO, ABBIAMO CODE PER TRAFFICO DA LAURENTINA A PONTINA IN INTERNA; IN CARERGGIATA OPPOSTA CODE A TRATTI DA ARDEATINA A TUSCOLANA. SULLA PONTINA ...