Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 luglio 2021)DEL 30 LUGLIOORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAPRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE TRA TISCOLANA E ARDEATINA, SIAMO IN CARREGGIATA INTERNA. SEMPRE PER TRAFFICO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA LAURENTINA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA FALCOGNA E IL BIVIO CON VIA DI CASTEL DI LEVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PIU’ A SUD SULLA PONTINA, ...