Venezia | presentata la seconda divisa per la prossima stagione – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tramite i propri account social, ilha presentato la maglia da trasferta per la2021/22 –Dopo la prima maglia, ilha presentato anche il kit da trasferta per la. Base color crema, con sfumature dei classici colori nero, verde e arancione. Presente anche una trama con motivi triangolari che richiama la tradizione dei mosaicini. Laè stata cosìsui canali social della società lagunare: 21/22 Away Shirt.Pre-order on https://t.co/MrjQ7c9LZ6. Shipping globally ...