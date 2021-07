Venezia, Paolo Zanetti: “Il ritiro sta andando bene. Serve mentalità offensiva” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Il ritiro sta andando molto bene, siamo concentrati sul lavoro. La scelta delle convocazioni è molto chiara, abbiamo portato in questo momento chi fa parte del progetto e abbiamo alcuni ragazzi della Primavera“. A parlare è l’allenatore del Venezia calcio, Paolo Zanetti, dal ritiro olandese di Wageningen. E ancora: “Finora abbiamo fatto amichevoli contro squadre di livello basso ma a inizio campionato affronteremo il Napoli – ha sottolineato – quindi avremo una serie di partite, tre più la Coppa Italia, che saranno un ottimo banco di prova per capire a che punto siamo, ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) “Ilstamolto, siamo concentrati sul lavoro. La scelta delle convocazioni è molto chiara, abbiamo portato in questo momento chi fa parte del progetto e abbiamo alcuni ragazzi della Primavera“. A parlare è l’allenatore delcalcio,, dalolandese di Wageningen. E ancora: “Finora abbiamo fatto amichevoli contro squadre di livello basso ma a inizio campionato affronteremo il Napoli – ha sottolineato – quindi avremo una serie di partite, tre più la Coppa Italia, che saranno un ottimo banco di prova per capire a che punto siamo, ...

