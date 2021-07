Vendeva droga nel suo minimarket | scoperto e arrestato dai Carabinieri

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPalma Campania (Na) – Un 47enne del Bangladesh, già noto alle forze dell’ordine, è statoa Palma Campania daidella locale Stazione per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I militari avevano notato movimenti anomali neldel 47enne a via Nuova Nola: perquisita l’attività commerciale, hanno rinvenuto e sequestrato 100 grammi di hashish, 46 pasticche della pericolosasintetica ‘Yaba’, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Laera nascosta sotto uno ...

La Rampa

PALMA CAMPANIA,NEL MINIMARKET: ARRESTATO L'uomo,all'interno del suo minimarket e la nascondeva sotto uno scaffale. All'occorrenza e in base al cliente,le ...Laera nascosta sotto uno scaffale. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. CarabinieriI Carabinieri hanno notato che nel minimarket del 47enne a via Nuova Nola i clienti che entravano difficilmente uscivano con le buste della spesa ...Uno spacciatore di Eboli arrestato dai carabinieri della stazione di Santa Cecilia. I militari hanno tratto in arresto B.A., un 27enne di nazionalità marocchina pluripregiudicato con precedenti ...