Veleno su Stefania Orlando: Andrea Roncato tira fuori tutto (Di venerdì 30 luglio 2021) Perché Andrea Roncato ha avvertito l’esigenza di parlare di nuovo di Stefania Orlando? L’ha fatto tra le pagine della rivista Nuovo forse perché pentito dell’assunzione di colpa per la fine del loro matrimonio. Non c’è pace per Stefania Orlando che non vorrebbe più parlare di Andrea Roncato, infatti chiusa nella casa del GF Vip ha sempre evitato l’argomento. Nell’intervista che l’attore ha rilasciato al settimanale non ha usato parole carine e ha sottolineato che in realtà la fine del loro matrimonio non è stata per causa sua ma perché ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 luglio 2021) Perchéha avvertito l’esigenza di parlare di nuovo di? L’ha fatto tra le pagine della rivista Nuovo forse perché pentito dell’assunzione di colpa per la fine del loro matrimonio. Non c’è pace perche non vorrebbe più parlare di, infatti chiusa nella casa del GF Vip ha sempre evitato l’argomento. Nell’intervista che l’attore ha rilasciato al settimanale non ha usato parole carine e ha sottolineato che in realtà la fine del loro matrimonio non è stata per causa sua ma perché ...

Advertising

zazoomblog : “Lo ha fatto per 20 anni…”. Andrea Roncato ‘veleno’ contro Stefania Orlando. “Cattivello” - #fatto #anni…”.… - SECarnemolla : Stefania E. Carnemolla, Veleno di insetti e rischio anafilattico. La guida per proteggersi ??… - SECarnemolla : Stefania E. Carnemolla, Veleno di insetti e rischio anafilattico. La guida per proteggersi - Stefania_1972 : @TereTWT Purtroppo è così, mettono a rischio la salute dei propri figli per una vacanza, boh, io non so più cosa di… -