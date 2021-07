Vasti incendi a Catania, colpite diverse zone della città e della provincia. Sospesi i voli, è allarme rosso (Di venerdì 30 luglio 2021) La città di Catania e buona parte della sua provincia sono in queste ore interessate da diversi incendi. La situazione è critica al punto che, proprio in questi minuti, è stata annunciata la sospensione dei voli e la chiusura dell’aeroporto. A causare i roghi un ruolo importante lo hanno avuto le alte temperature e la bolla di caldo fortissimo che ha già iniziato ad inghiottire il sud Italia. La notizia arriva a nemmno una settimana da quella riguardante i Vasti incendi che hanno devastato il nord-ovest ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 luglio 2021) Ladie buona partesuasono in queste ore interessate da diversi. La situazione è critica al punto che, proprio in questi minuti, è stata annunciata la sospensione deie la chiusura dell’aeroporto. A causare i roghi un ruolo importante lo hanno avuto le alte temperature e la bolla di caldo fortissimo che ha già iniziato ad inghiottire il sud Italia. La notizia arriva a nemmno una settimana da quella riguardante iche hanno devastato il nord-ovest ...

Ultime Notizie dalla rete : Vasti incendi Sicilia, le fiamme assediano le città Enna - Incendi alle porte dei centri abitati e cittadini evacuati: nel primo video siamo a Enna, dove il ... nel palermitano: sono solo alcuni dei roghi più o meno e vasti che stanno interessando in ...

Caldo record: incendi in diverse zone della città e della provincia Nello specifico vasti incendi si sono sviluppati a Paternò e Belpasso. Nella città paternese nella zona di contrada Tre Fontane, tra sp 15 e sp 58 sono andati a fuoco diversi ettari di terreno e ...

Incendi: cinque vasti fronti in provincia di Isernia Agenzia ANSA Grande caldo, nel week end città roventi Saranno 8 i centri da bollino rosso domenica. Allerta incendi e temperature oltre i 40 gradi ma nubifragi al Nord ...

Non è uno sfogo, ma rabbia e determinazione quella del Governatore che auspica carcere a vita ai criminali del fuoco Sono criminali e meriterebbero il carcere a vita per azioni scellerate che cancellano identità e storia del nostro territorio ...

