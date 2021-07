Vasco Rossi, lo straziante omaggio: “Molti se ne sono andati” (Di venerdì 30 luglio 2021) Nella giornata mondiale dell’amicizia parla Vasco Rossi, lo straziante omaggio e la dedica: “Molti se ne sono andati”. (screenshot video)Il cantante che in Italia vende ancora più di tutti, alla soglia dei 70 anni, e che ha ancora tanto da dire: basterebbero queste semplici parole per descrivere Vasco Rossi. Il rocker emiliano è ancora legato alla sua terra, a Zocca ci vive e davanti alla sua casa natale accoglie ogni giorno orde di fan, firma autografi, si intrattiene con loro. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 luglio 2021) Nella giornata mondiale dell’amicizia parla, loe la dedica: “se ne”. (screenshot video)Il cantante che in Italia vende ancora più di tutti, alla soglia dei 70 anni, e che ha ancora tanto da dire: basterebbero queste semplici parole per descrivere. Il rocker emiliano è ancora legato alla sua terra, a Zocca ci vive e davanti alla sua casa natale accoglie ogni giorno orde di fan, firma autografi, si intrattiene con loro. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> ...

Advertising

signofthetvmess : appena le radio si ricorderanno dei ragazzi e ricominceranno a riprodurre le loro canzoni,starò bene e non prendete… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Vasco Rossi - Rewind (live) - _imsarax : @joyglorius Ehm no hanno solo sempre smentito direttamente o indirettamente un litigio con “anzi” “noi siamo ancora… - _imsarax : @joyglorius la diretta in cui tommaso smentisce il litigio e anche addirittura dopo in radio con tanto di citazione… - littlemvoony : @vwnitas @volkvoIny è vasco rossi? -