Variante Delta, Menichetti: "Infetta anche vaccinati, tornare a mascherina" (Di venerdì 30 luglio 2021) La Variante Delta Infetta anche i vaccinati. "Stiamo assistendo alle conseguenze della diffusione galoppante della Variante Delta che non è una Variante benigna: determina infezioni ad alta carica virale, quindi molto contagiose", spiega il virologo Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive all'ospedale di Pisa, all'Adnkronos Salute commentando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento di Covid-19 che vede l'indice Rt a livello nazionale in forte crescita e la prevalenza della ...

