Variante Delta in Italia al 94,8%, ha sostituito l’Alfa (Di venerdì 30 luglio 2021) In Italia la Variante Delta del covid ha sostituito per la prima volta la Variante Alfa. “Al 20 luglio scorso la prevalenza era del 94,8%”, secondo l’ultima indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme a Regioni e Fondazione Bruno Kessler. E’ un dato “in forte aumento rispetto alla survey del 22 giugno – evidenziano gli esperti – con valori oscillanti tra le singole regioni tra l’80% e il 100%”. “La mappa dell’Europa mostra sostanzialmente più Paesi che cominciano a cambiare colore: dal verde, una situazione contenuta, ad arancione e al rosso. Dalle ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 luglio 2021) Inladel covid haper la prima volta laAlfa. “Al 20 luglio scorso la prevalenza era del 94,8%”, secondo l’ultima indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme a Regioni e Fondazione Bruno Kessler. E’ un dato “in forte aumento rispetto alla survey del 22 giugno – evidenziano gli esperti – con valori oscillanti tra le singole regioni tra l’80% e il 100%”. “La mappa dell’Europa mostra sostanzialmente più Paesi che cominciano a cambiare colore: dal verde, una situazione contenuta, ad arancione e al rosso. Dalle ...

Advertising

Adnkronos : Le persone immunizzate possono trasmettere la #varianteDelta al pari delle persone non vaccinate, evidenziano le au… - Adnkronos : #Crisanti sulla #VarianteDelta: 'Rischio malattia grave in vaccinati da 7-8 mesi'. - WRicciardi : la carica virale della variante Delta e’ altissima, se non adeguatamente protetti in un interno la probabilità di e… - erika_stefano : RT @istsupsan: ???S. Brusaferro - #ISS: 'chi ha doppia dose ha livello di protezione elevato nei confronti dell'infezione, particolarmente p… - marcoluci1 : RT @ilmessaggeroit: Variante Delta, Brusaferro (Iss): «Dominante in Italia, virus circola di più tra giovani da 10 a 29 anni» -