Variante Delta in Cina, è allarme per nuovi focolai: 'Situazione grave' (Di venerdì 30 luglio 2021) Torna la paura in Cina. Dopo quasi sei mesi in cui il numero dei contagi è stato pari a zero lo scorso mercoledì si è registrato a Pechino il primo caso di Covid-19. Circostanza che si inserisce nel bel mezzo del lavoro fatto dalle autorità cinesi per evitare la diffusione della Variante Delta. Diversi i infatti i casi collegabili a questa mutazione registrati presso all'aeroporto di Nanchino. Proprio lo scorso mercoledì sono stati registrati in Cina 46 nuovi casi, 24 dei quali legati ad infezioni locali mentre 3 provenienti da altre province. Secondo la National Health Commission il totale dei casi ...

Adnkronos : #Crisanti sulla #VarianteDelta: 'Rischio malattia grave in vaccinati da 7-8 mesi'. - Adnkronos : #Fauci e la #VarianteDelta in Usa: 'Stesso livello virus in vaccinati e non vaccinati contagiati'. - WRicciardi : la carica virale della variante Delta e’ altissima, se non adeguatamente protetti in un interno la probabilità di e… - Beatric79497880 : @valfurla @E_l_e_n_a_I @xxadcxx Non è vero purtroppo. Con la variante delta crescono le ospedalizzazioni e i casi di long covid. - SorryNs : RT @VittorioBanti: 'Variante Delta prevalente' dicono al TG2. Quindi perché vaccinano? -