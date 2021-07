Variante Delta, Crisanti: “Nessun vaccino copre al 100%” (Di venerdì 30 luglio 2021) Vaccini e Variante Delta, il virologo direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, Andrea Crisanti, intervenuto oggi ad ‘Agorà Estate’ su Rai3, traccia il quadro. Il vaccino anti Covid Sputnik? “Le autorità scientifiche russe dicono che copre al 90%. I dati in Europa sono ancora frammentari. Comunque in genere – spiega – Nessun vaccino copre bene contro la Variante Delta al 100%. Sicuramente i più efficaci in termini di copertura sono quelli a mRna tipo Pfizer e Moderna. E ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 luglio 2021) Vaccini e, il virologo direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, Andrea, intervenuto oggi ad ‘Agorà Estate’ su Rai3, traccia il quadro. Ilanti Covid Sputnik? “Le autorità scientifiche russe dicono cheal 90%. I dati in Europa sono ancora frammentari. Comunque in genere – spiega –bene contro laal. Sicuramente i più efficaci in termini di copertura sono quelli a mRna tipo Pfizer e Moderna. E ...

