Van Dijk | l’emozione per il rientro in campo | “È difficile spiegare come mi senta”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo quasi un anno di assenza per infortunio, Virgil vanè tornato finalmente a calpestare il rettangolo verde nell’amichevole tra Liverpool ed Herta Berlino. Una sgambata che ha trasmesso grandi emozioni al difensore olandese,si evince dal post che ha pubblicato tramite il proprio account Twitter. Ecco il messaggio: “285 giorni fa ho iniziato il mio viaggio verso il ritorno in. Èmi, ma è importante per me dire che mi sento benedetto ad avere il supporto di così tante incredibili persone. Il chirurgo, i fisioterapisti, gli ...

Nell'amichevole tra Liverpool ed Hertha Berlino, Virgil van Dijk ha fatto il suo ritorno in campo a distanza di quasi un anno dall'infortunio al ginocchio Virgil van Dijk è tornato in campo dopo 285 giorni dal gravissimo infortunio al ginocchio patito ...Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, è tornato in campo dopo quasi 300 giorni dal suo terribile infortunio ...Il Liverpool perde in amichevole contro l'Hertha Berlino ma può ugualmente sorridere. Il motivo? Il ritorno in campo di Joe Gomez e soprattutto di Virgil Van Dijk. Il difensore olandese era fuori dall ...