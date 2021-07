Van Dijk festeggia il ritorno in campo | “È solo l’inizio Grazie a tutti per il supporto”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Il difensore del Liverpool, Virgil Van, ieri nel corso dell’amichevole persa dai Reds contro l’Hertha Berlino, è tornato inper la prima volta dopo l’infortunio al ginocchio accusato lo scorso ottobre. Il centrale, attraverso i propri canali ufficiali social, ha ammesso tutta la sua gioia per questo rientro. “285 giorni fa, ho iniziato un viaggio diverso ilin. È difficile esprimere come mi sento, ma è importante per me dire che mi sento fortunato ad aver avuto ildi così tante persone incredibili. Il chirurgo, i miei fisioterapisti, gli ...

Nell'amichevole tra Liverpool ed Hertha Berlino, Virgilha fatto il suo ritorno in campo a distanza di quasi un anno dall'infortunio al ginocchio Virgilè tornato in campo dopo 285 giorni dal gravissimo infortunio al ginocchio patito ...Il Liverpool perde in amichevole contro l'Hertha Berlino ma può ugualmente sorridere. Il motivo? Il ritorno in campo di Joe Gomez e soprattutto di Virgil. Il difensore olandese era fuori dalla sfida della passata stagione contro l'Everton quando aveva subito un grave infortunio al ginocchio. GIOIA - Pochi minuti di gioco ma grande entusiasmo ...Il Liverpool perde in amichevole contro l'Hertha Berlino ma può ugualmente sorridere. Il motivo? Il ritorno in campo di Joe Gomez e soprattutto di Virgil Van Dijk. Il difensore olandese era fuori dall ...Nell’amichevole tra Liverpool ed Hertha Berlino, Virgil Van Dijk ha fatto il suo ritorno in campo a distanza di quasi un anno dall’infortunio al ginocchio Virgil van Dijk è tornato in campo dopo 285 g ...