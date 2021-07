"Vado giù a studiare". Giuseppe De Donno, le ultime parole prima del suicidio: la tragica scoperta della figlia (Di venerdì 30 luglio 2021) "Vado giù a studiare": sarebbero state queste le ultime parole di Giuseppe De Donno, lo pneumologo che lo scorso martedì 27 luglio si è tolto la vita nella sua abitazione di Curtatone in provincia di Mantova. Il padre della cura col plasma iperimmune contro il Covid, però, non ha lasciato nessun biglietto per spiegare la regione del suo gesto, né nel suo studio e nemmeno in casa. Ecco perché la Procura ha formalmente aperto un fascicolo. Così da capire se possa esserci stata responsabilità di terzi dietro il gesto estremo. Nel giorno del suicidio, il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) "giù a": sarebbero state queste lediDe, lo pneumologo che lo scorso martedì 27 luglio si è tolto la vita nella sua abitazione di Curtatone in provincia di Mantova. Il padrecura col plasma iperimmune contro il Covid, però, non ha lasciato nessun biglietto per spiegare la regione del suo gesto, né nel suo studio e nemmeno in casa. Ecco perché la Procura ha formalmente aperto un fascicolo. Così da capire se possa esserci stata responsabilità di terzi dietro il gesto estremo. Nel giorno del, il ...

"Vado giù a studiare": le ultime parole di De Donno prima di uccidersi " Vado giù a studiare ", sono state le sue ultime parole, così come riportato da La gazzetta di Mantova . È stata sua figlia Martina, 20enne consigliere comunale nel comune di residenza, a trovare il ...

Aurora Ramazzotti non ci sta "me ne vado' - FOTO

